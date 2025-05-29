政府首批新投放儲備米開售 迅即被搶購一空

日本正經歷30年來最嚴重米荒，政府透過新方式投放儲備米，首批周四（29日）開始交付。電子商務公司樂天集團中午開始通過網購平台出售儲備米，開售不久即被搶購一空。

樂天儲備米以每5公斤裝1,980日圓（約106港元）出售，限制每人最多買兩袋，價格大幅低於農林水產省日前公布的全國超市銷售平均價格4,285日圓（約230港元）。樂天透過政府新設「隨意合約」方式購買1萬噸儲備米，到貨後仍需研磨和裝袋才能銷售，由於目前庫存有限，一旦達到銷售和預購限額，就會停止接受訂單。

農林水產大臣小泉進次郎周四在參議院委員會指出，消除大米短缺意識，包括其對價格影響極為重要。到目前為止，批發商因憂慮淡季短缺，只願意出售少量大米，而民眾因憂慮短缺而額外搶購。小泉進次郎相信，今次投放儲備米將改變市場憂慮行為，政府會盡最大努力確保儲備米盡快送達消費者手中，降低米價。

內閣官房長官林芳正同日表明，為確保儲備米順利供應，小泉進次郎已與擁有研磨和裝袋能力的批發商團體會面，請求協助加快供應，政府將努力確保儲備米低價且穩定。