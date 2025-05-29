捷克指控中國黑客網攻外交部　華反對污衊抹黑

捷克政府指控，涉華黑客組織「APT31」對捷克外交部發動網攻，捷克外長利帕夫斯基周三（28日）就此傳召中國大使譴責，強調此事將損害雙邊關係。中國駐捷克大使館反駁是不實指摘，對此表示強烈不滿和堅決反對。

據報道，捷克多部門調查發現，APT31自2022年起網攻捷克外交部，當年正值捷克擔任歐盟輪值主席國，該黑客組織讀取大使館與歐盟之間的未加密電郵。利帕夫斯基表示，他們揭露中國長期以來破壞捷克韌性與民主的行為，透過網攻、資訊操弄與宣傳干預當地社會，受攻擊的是關鍵基礎設施，強調政府已引入更安全的新通訊系統。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯亦譴責事件，強調歐盟2021年起已多次就網攻問題向華提出關切，呼籲尊重國際法。

中國駐捷克大使館發言人周三回應指，網攻溯源應基於確鑿證據，中方絕不接受捷方在沒有任何證據下，借網絡安全問題污衊抹黑中國。對於APT31，中方已多次進行技術核查和澄清，表明相關證據不足，結論缺乏專業性。中方強調堅決反對並依法打擊各種形式的網攻，也反對有關國家操弄網絡安全問題，服務自身狹隘地緣政治目的；敦促捷方立即糾正錯誤做法，停止「麥克風外交」，切實遵守和履行聯合國負責任國家行為框架，客觀公正看待網絡安全問題。