46日打卡全部展館　76歲世博奶奶再成焦點

現年76歲的日本「超級世博粉絲」山田外美代，因足迹遍布世界各地舉辦的世界博覽會而廣為人知。正如所料，她同樣未有缺席2025年的日本大阪‧關西世博會，不但擔任宣傳大使，更在開幕第46天，即周三（28日）宣布參觀完所有展館，獲得打卡稱霸今次世博的美譽。

周三上午，山田成功參觀完此行最後一站的荷蘭館，期間獲館方人員熱烈歡迎，贈予限定版玩偶等紀念品。主辦方亦特意舉辦紀念儀式，慶祝此一里程碑。據悉她早在去年12月與家人，從愛知縣移居到今次世博會場附近，以了解大阪風土民情及就近交流，並由今年4月13日開幕起，展開每日一館打卡計劃。

山田表示：「很高興能在與日本長期友好的荷蘭館完成最後一站。」又坦言打卡中途雖感疲憊，但仍能堅持到最後，未來希望傳達繼續通過與各國交流，向世界傳達日本文化魅力。她的參觀小錦囊除了事先制訂好路線等，更有遮陽帽、潤唇膏、小毛巾之類的隨身三寶。

山田經歷過5屆世博會，至於獲封「世博奶奶」外號，是因為在2005年愛知世博與2010年上海世博每日到訪，期間在愛知世博會開幕185天入場243次，創下觀博相關世界紀錄，受中日媒關注。