11國發表報告　披露朝俄軍事合作細節

網上流傳相信是北韓士兵在俄羅斯現身。

美國、南韓及日本等11國組成的「多邊對朝制裁監測組」周四（29日）首次發表報告，介紹俄羅斯、北韓違反聯合國安理會制裁，展開軍事合作的多項具體事例。

多邊對朝制裁檢測組由美國、南韓、日本、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、澳洲、新西蘭和加拿大組成。報告基於11國官方信息，並引用部分民間研究機構的情報與分析。報告顯示，北韓從前年9月起向俄羅斯提供相當於兩萬個貨櫃炮彈與相關物資，包括82毫米、122毫米、130毫米、152毫米和170毫米口徑炮彈等。北韓去年提供約900萬枚炮彈和火箭彈，分49次通過貨船運抵俄羅斯遠東港口，再經鐵路轉運至中西部地區彈藥庫。

北韓還向俄羅斯援助200門以上中型火炮、100枚以上彈道導彈、反坦克導彈和反坦克火箭筒等武器。繼去年派出1.1萬名士兵參與俄烏戰爭後，北韓近期再派遣約3,000士兵赴俄羅斯接受軍事訓練。

報告披露，俄羅斯去年11月後向北韓提供短程防空導彈系統、電子戰體系、電波干擾設備等武器，並傳授操作方法。另外，俄羅斯或向北韓提供至少一套鎧甲彈炮合一防空系統，以及回饋彈道導彈數據意見，幫助提升制導性能。