美對台軍售規模擬超特朗普首個任期　加強阻嚇大陸

英媒周五（30日）引述兩名美國官員指，預期美國未來4年同意對台灣軍售的規模，將提升至超越總統特朗普首個任期的程度，在大陸加強對台軍事施壓之際阻嚇陸方。如美國加速對台軍售，有望緩解各界關於特朗普對台承諾的憂慮，但同時為美國與大陸的緊張關係增添新摩擦。

據英媒估算，特朗普首個任期同意對台出售約183億美元（約1,427億港元）軍備，前總統拜登任內則同意約84億美元（約655億港元）軍售。美國官員指出，對台軍售通知可能輕鬆超過特朗普首個任期，他和其政府官員都致力為台灣提升阻嚇力，美方正敦促台灣在野黨不要反對政府提高防衞預算至本地生產總值（GDP）的3%。台政府回應指，決心加強自我防衞能力，並深化與美國的安全合作。國民黨方面則稱，堅定支持增加防衞預算，並對與美國政府及民進黨磋商抱開放態度。

周五在端午連假首日，台方公布截至當日清晨6時的前24小時，偵獲解放軍16架軍機、8艘軍艦及1艘公務船在台海周邊活動，其中7架軍機逾越台海中線，進入台灣北部及東部空域。另外，台灣海軍六號浮塢周四（29日）在左營軍港進行壓浮載測試時，艙間不明原因進水，即使緊急排水，仍因進水無法控制而沉沒。海軍保修指揮部回應指，事件中無人傷亡，該部門已編組進行後續處置及釐清肇因。