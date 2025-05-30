石破茂指日本須吸取教訓　不再重蹈戰爭覆轍

日本首相石破茂周四（29日）在東京出席「亞洲的未來」國際論壇並發表講話，他指今年是二次大戰結束80周年，日本必須從痛苦的記憶和歷史中積極吸取教訓，決心不再重蹈戰爭覆轍，日本戰後走和平國家之路，這一點今後也不會改變。

石破茂表示，他願意虛心學習亞洲各國的歷史和文化，日本不僅要與亞洲各國深化經濟關係，更要建立真正的信任，尤其是要與鄰國中國和南韓發展穩固關係。他批評美國關稅政策，指亞洲各國應該攜手維護基於規則的自由公正的經濟秩序，自己願意在適當時機安排舉行中日韓領導人會議，形容三國面向未來的合作，對地區和平與繁榮具有重要意義。

石破茂又提起一段與新加坡已故總理李光耀的陳年往事，自己早年擔任防長時初見李光耀，對方問：「你知道二戰期間日本對新加坡做了甚麼嗎？」他當時把在學校歷史課上學到的內容告訴李光耀，但對方看起來很傷心，反問：「你就知道這些嗎？」石破茂回國後查閱資料，才知道日本和新加坡之間發生的事情，自此認識到學習歷史的重要性。