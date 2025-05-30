華府準備替代方案　繼續實施對等關稅

美國紐約聯邦國際貿易法院周三（28日）裁定總統特朗普利用1977年《國際緊急經濟權力法案》徵收全球對等關稅是越權。美媒周四（29日）報道，縱使聯邦巡迴上訴法院暫緩執行上述裁決，特朗普的貿易團隊正在準備備選方案，試圖找到新的法律依據來實施對等關稅措施。

知情人士透露，特朗普團隊計劃使用《1974年貿易法》中從未使用過的「122條款」，該條款允許在150天內徵收最高15%的關稅，解決與其他國家的貿易不平衡問題。在150天時間內，特朗普政府將再根據《1974年貿易法》「301條款」為每個貿易夥伴度身訂造個別關稅，雖然使用「301條款」牽涉漫長的通知及討論過程，但該條款過去曾被多次使用，可能更具法律依據。

前國家安全委員會國際經濟高級主管哈雷爾（Peter Harrell）表示，上述替代方案可能仍將面臨法律挑戰，但都比《國際緊急經濟權力法案》有更堅實的法律基礎，國際貿易法院似乎亦認同「122條款」是解決貿易逆差的方法，「301條款」則有悠久的法院評判歷史，只要特朗普政府能夠指出每個目標國家存在不公平貿易行為，就可以根據該條款實施關稅措施。