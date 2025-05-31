傳華審批稀土出口許可緩慢　中美日內瓦共識瀕崩潰

美國總統特朗普周五（30日）公開指摘中國違反在瑞士日內瓦達成的貿易戰休戰共識，美媒引述知情官員指，中方同意恢復出口稀土換取美方暫緩關稅，但會後仍然緩慢審批對美國企業的稀土出口許可，導致部分美國企業向白宮投訴。而中方則不滿美方打壓中國人工智能晶片，不願履行稀土承諾。

報道指，中美5月中旬在日內瓦談判期間，美方官員要求中方恢復出口稀土，作為交換，華府會同意暫緩部分對華關稅90天。經過馬拉松式討論後，中方於最後關頭同意美方條件。不過在日內瓦談判後，中方繼續緩慢地審批稀土等出口許可，許多美國企業向白宮投訴，特別是汽車製造商，警告若中方不加快批出許可，車廠可能被迫像新冠疫情期間停工。

知情人士還透露，日內瓦會談後不久，部分參與談判的美國官員私下承認中國有可能違背協議關鍵細節，美方密切關注涉及稀土礦物的部分。中國方面，知情者稱美國商務部5月12日警告不要使用華為公司的昇騰（Ascend）人工智能晶片，北京認為這是新的進犯，對遵守稀土承諾的意願開始動搖，並向華府提出抗議。美國官員向中方表示，上述警告是重申美國政策，中方需履行已同意的義務，此說法未能改變北京的立場。

目前，中美高層貿易談判進程陷入停滯，但參與日內瓦會議的中方官員表示願意繼續與美方接觸。對於中方不遵守日內瓦協議，特朗普政府已進一步加強對中國出口高科技產品的管制，包括製造C919商用客機所需產品，以及中國公司設計晶片所需的軟件。另一個反映中美緊張關係加劇的舉動是，美國政府日前宣布積極吊銷中國留學生的簽證。中方認為上述行動都是美國為了在未來的貿易談判對華施壓。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發聲明指，中國近期多次就美方在半導體領域濫用出口管制措施等相關做法提出關切，中方敦促美方共同維護日內瓦高層會談達成的共識。