海格塞斯：中國威脅是真實　亞洲盟友應增防務預算

美國國防部長海格塞斯周六（31日）在新加坡舉行的香格里拉對話發表演說，形容來自中國的威脅是真實，且可能即將發生，呼籲亞洲盟友增加防務預算。他重申，美國不尋求與中國爆發衝突，亦不尋求煽動、征服、羞辱中國。

海格塞斯表示，所有人都必須清楚，中國正在準備使用軍事力量來改變印太地區的勢力平衡，沒有理由粉飾太平，中國構成的威脅是真實存在，而且可能迫在眉睫。他指出，美方過去已敦促歐洲國家增加國防開支，承擔起應對地區衝突的更大義務，亞洲國家也應該採取相同行動，美國不尋求向亞洲國家施壓，迫使他們接受或採納不同意識形態，而是希望在符合共同利益的基礎上與亞洲國家合作，實現和平與繁榮。

對於法國總統馬克龍早前批評美國的承諾不堅固，海格塞斯亦作出回應，形容軍事同盟如果僅僅是由單一國家主要負責開支，那麼它就無法堅不可摧，隨着盟友分擔負擔，美國和歐洲可以更加關注印太地區，這才是重點戰場。他又讚揚北約成員國承諾將國防預算提高至國內生產總值（GDP）的5%，歐洲國家都在努力分擔防務費用，亞洲主要盟友卻在減少國防支出，這完全不合理。