太陽系邊緣　新發現潛在矮行星

國際天文學聯合會轄下的小行星中心日前公布，美國普林斯頓高等研究院的中國天文學家程思浩團隊在太陽系外圍、海王星軌道之外，發現了一顆潛在的矮行星候選天體「2017 OF201」，不僅可能改寫太陽系家族名單，其獨特軌道特徵對引發廣泛爭議的第九行星假說構成了挑戰。

該天體直徑約700公里，接近冥王星直徑的三分之一，具備矮行星基本特徵；目前距地球約90.5天文單位，約是地球與太陽距離的90倍。其軌道極端橢圓，公轉一次約2.5萬年，最遠點超過地球軌道1,600多倍，最近點距太陽約45個天文單位，意味它有時比冥王星更靠近太陽，形成原因未明。

團隊通過分析加拿大-法國-夏威夷望遠鏡7年間19次觀測數據，確認該天體屬於跨海王星天體（TNO），它的存在表明，此前被認為存在於太陽系早期柯伊伯帶區域的空白，實際上並不完全為空，甚至可能還有約上百個軌道和大小與其相似的天體因距離太遠而未被發現。

研究人員懷疑，「2017 OF201」可能曾受巨行星引力影響，被拋射出現造成軌道。其軌道與那些曾被認為是指向「第九行星」存在的TNO聚集軌道顯著不同，且模擬顯示若無「第九行星」引力效應，該天體可穩定存在；反之將在1億年內被逐出太陽系。該研究目前未經同行評審。