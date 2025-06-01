監獄人滿為患　當局擬建更多拘留設施

法國司法部上周六（5月31日）公布的數據顯示，截至5月1日，法國共關押約8.36萬名囚犯，人數為歷來最多，而全國監獄本應只能容納最多約6.25萬人。

過去一年，法國增加了6,000名囚犯，使監獄佔用率上升到133.7%。全國186個拘留設施中，有23個的囚犯人數達到原本容量的兩倍以上。法國司法部長達爾馬寧此前稱，監獄人滿為患的情況不可接受，並提出要建設更多拘留設施。5月中旬，達爾馬寧宣布要在法屬圭亞那建造一座戒備森嚴的新監獄，用於關押毒梟等最危險的罪犯。

達爾馬寧指，監獄爆滿對所有人都不利，囚犯必須面對惡劣的居住環境，監獄工作人員的安全也會受到影響。今年4月，法國監獄遭受一系列協同襲擊，襲擊者焚燒附近的汽車、用槍支掃射一座監獄的入口。據指這些襲擊與販毒分子有關。

法國議會過後於4月底通過一項旨在打擊毒品犯罪的新法案，內容包括成立一個專門負責打擊有組織犯罪的全國檢察官辦公室、把在獄中的危險毒梟隔離起來，以防止他們繼續操縱販毒集團，並允許有關當局關閉涉及洗錢活動的企業等。