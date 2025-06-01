不點名批評海格塞斯　華國防大學團長斥無中生有

美國國防部長海格塞斯上周六（5月31日）在新加坡香格里拉對話會上，發表「中國威脅論」。中國人民解放軍國防大學代表團團長、國防大學副校長兼教育長胡鋼鋒少將，於同日下午不點名批評海格塞斯的言論無中生有，煽動對抗，企圖搞亂亞太，不得人心，也不可能得逞。

胡鋼鋒在「亞太海事安全合作」為主題的專題會議上演講，在開場白中針對海格塞斯的言論回應。他表示，不接受對中方的無端指責，當前亞太地區海上安全面臨嚴峻挑戰，個別國家肆意推動構築排他性、對抗性的小圈子，大幅增加軍事存在，頻繁以所謂航行自由名義侵犯他國領土主權和海洋權益；個別國家蓄意支持台獨分裂勢力，嚴重破壞台海和平穩定，亞太海上安全合作正面臨不進則退的嚴峻挑戰。

胡鋼鋒提出三點倡議，一是堅持真正多邊主義，維護亞太海上安全秩序，反對把亞太海域當作謀求霸權的競技場，堅決反對製造分裂、阻撓統一、損害主權國家核心利益的非法行徑。二是堅持真誠對話協商，由直接當事國通過友好協商和平解決領土和海洋權益爭議。三是堅持平等交流互鑒，堅持安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式。