菲斥華待南海鄰國手法　有違和平崛起

菲律賓國防部長特奧多羅周日（1日）在新加坡安全論壇香格里拉對話演講猛烈抨擊中國，指摘北京提出堅持以公平正義為理念引領全球治理體系改革，與全球小國所接受規範及價值觀截然相反，中方對待南海鄰國方式與承諾和平崛起背道而馳。

特奧多羅在演講指出，儘管中美戰略競爭決定地緣以至全球安全環境，不過過度強調此現實，例如把小國採取合法行動描繪成大國授意下舉動，令小國顯得是沒有獨立戰略權力棋子，說法並不公平。在演講答問環節，有中國國防人員提及美國加大對菲銷售武器及軍事存在，引發亞太代理人戰爭疑慮，特奧多羅批評上述提問隱含政治主張。

談及為何菲律賓不能參考越南及馬來西亞等東盟國家處理南海爭端，特奧多羅強調每個國家都有領土完整訴求及主權，確信當如果中國對菲之舉發生在馬來西亞或任何其他東盟國家，它們就會作出異於目前反應。他又指菲方立場不孤單，理由是全球無國家支持中國的南海九段線主張，以及九段線以內是中國內水觀點。

特奧多羅上周六（5月31日）受訪時指出，中國在南海活動範圍愈來愈廣，且更具侵略性，東盟中只有菲律賓在多方面面對中國密集軍事活動。他相信菲律賓外交人員正盡最大努力與中方接觸，中方需要克服信任及信譽方面缺陷方能修復與菲緊張國防形勢。