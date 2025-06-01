孫中山長孫女孫穗瑛在美去世　享年103歲

內媒周日（1日）報道，孫中山先生的長孫女孫穗瑛已於今年3月24日在美國去世，享年103歲，其家人近日在加州舉辦追思會，回顧她的一生。悼詞提及孫穗瑛於1922年1月16日出生於中國廣州，父親是時任廣州市長的孫科，母親為陳淑英女士，曾就讀於廣州、上海、香港及法國巴黎的多所學校。

根據悼詞，童年時代的孫穗瑛因時局動盪和躲避傷寒疫情輾轉於廣州與上海之間，又因日軍入侵上海移居重慶和香港。她在十幾歲時，因其父任職外交官，隨家人走遍全球多個地方，屢次為避戰火倉促遷移，又曾隨父親出訪莫斯科，見證他作為外交官時多次奔波海外為抗戰爭取軍援。

1941年，孫穗瑛赴美進入加州奧克蘭市密爾斯學院求學，當年她獨自從香港出發，歷經10天，經太平洋諸島轉至檀香山，再換船抵達三藩市。她又轉學至韋爾斯利學院，並在1945年獲得學士學位，第一份工作是在聯合國擔任中國代表團一位華人代表的秘書，負責文件翻譯、文書撰寫、參加會議和記錄等工作。孫穗瑛1946年與丈夫林達文相識，翌年在上海結婚，婚後返回紐約工作，育有兩名子女。她與丈夫的婚姻持續66年，直到2013年丈夫離世。