美澳日菲防長會議　同意助菲加強國防抗華

美國、日本、澳洲和菲律賓上周六（5月31日）在新加坡安全論壇香格里拉對話期間舉行四邊防長會議，會上對中國在東海和南海破壞地區穩定，以及試圖單方面以武力或脅迫手段改變現狀表示嚴重關切，美日澳同意協助菲律賓加強國防能力。

美國防長海格塞斯、澳洲防長馬爾斯、日本防衞大臣中谷元、菲律賓防長特奧多羅出席會議，會後發表的聯合聲明重申就中國在南海針對菲律賓等國採取危險行為表示嚴重關切，重申要和平解決爭端。美日澳菲就4項事務達成關鍵進展，分別是同步優先國防投資、加強資訊共享、加強網絡安全和韌性，及加強作戰協調與互通性。

其中，美日澳菲重申加強安全合作，透過協調基礎設施投資等舉措致力支持菲律賓國防重心和自由開放的印太地區，並承諾進一步同步安全合作，以更好地支持領空和領海意識和其他國防優先事項。4國亦同意探討規劃聯合情報、監視和偵察活動，以提高東海、南海及周邊水域的互通性和協調性，創造有效的海空意識。

美澳日防長另舉行三邊國防磋商機制首次部長級會議，聯合聲明強調進一步加強雙邊和三邊聯合能力，包括促進澳洲國防軍和其他盟友部隊進入日本，加強周邊地區威懾和應變能力，並歡迎就戰斧巡航導彈三邊合作，包括探索試射機會，以及加速透過技術工作層級協商建立應對地區防空和導彈威脅的資訊共享機制。