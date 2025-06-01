英擬採購美F35A　重拾空基核打擊能力

英媒上周六（5月31日）引述消息報道，英國正計劃採購可攜帶B61系列重力核彈的美國F35A隱形戰機，藉此加強核威懾能力，應對俄羅斯總統普京日益增長核威脅，已就此與美國國防部展開磋商。報道形容，此舉將是自美蘇冷戰以來英國最大國防擴張。

消息人士透露，採購計劃由國防大臣賀理安及國防參謀長拉達金提出，他們認為英國須能夠運用更多戰術核武來威懾普京，有關計劃獲首相施紀賢支持。英國政府預期F35A服役後，將按照北約核共享安排攜帶美國的B61系列重力核彈，不過賀理安拒絕回應，僅強調自冷戰結束，英國首次面臨衝突風險嚴重增加，核戰風險正在上升，必須適應。

在核三位一體海陸空核打擊能力中，英國曾擁有海空能力，隨着戰略轟炸機及核彈在冷戰後退役，其核威懾力量目前單依靠4艘先鋒級戰略核潛艇。報道提到，就算英國只在潛射導彈搭載低當量炸彈，俄羅斯或其他敵​​人仍可能誤判成常規核彈頭，引發全面核戰。擁有雙重核威懾力量，意味英國及歐洲盟友將能應對俄羅斯任何攻擊，作出明確而有限度回應。

施紀賢周一（2日）將發表戰略防禦評估，預計內容雖未具體承諾重拾空基核打擊能力，但建議加大歐洲核保護傘貢獻。外界亦估計，政府將投資60億英鎊（約633億港元）補充軍火庫，另建立彈道導彈防禦體系，並新設水下監視計劃，防範俄羅斯破壞網絡電纜和能源管道。