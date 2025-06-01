首都歡慶粉紅湯節　過萬人盛裝迎夏日

立陶宛首都維爾紐斯上周六（5月31日）舉辦第3屆「粉紅湯節」，數萬名國民與遊客身穿粉紅色服飾齊聚街頭，以熱鬧的巡遊、美食和藝術活動慶祝這一象徵夏日來臨的傳統節日。

粉紅湯是立陶宛經典冷湯料理，以甜菜根和發酵牛奶為基底，搭配青瓜、蒔蘿和水煮蛋，因鮮艷的粉紅色湯底得名。這道消暑美食不僅是當地家庭夏季必備菜餚，更成為該國的文化符號。今年慶典包含多項創意活動，如設有藝術展覽和巨型粉紅滑梯，以及提供免費品嘗湯品；更有公園展出超過70件以冷湯為主題的紡織作品；城市地標更於傍晚點亮粉紅燈光，將節慶氛圍推向高潮。

活動主辦方今年還首度舉辦「粉紅大遊行」，參與者以甜菜根、雞蛋等食材為靈感裝扮，甚至為寵物穿上粉紅色服飾；去年創下的1,200人長桌共飲紀錄也再度重現。此外，10.5公里健走、端湯競跑、辣味湯挑戰賽和戶外演唱會等活動也吸引不少遊客體驗。

粉紅湯節由維爾紐斯市政府於2022年發起，如今已成為立陶宛最具代表性的城市慶典之一。據主辦方統計，慶典單日參與人數較首屆增長3倍，今年吸引來自波蘭、拉脫維亞等多國遊客參與，成功推動文化觀光。