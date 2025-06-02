卡塔爾埃及發聲明　呼籲克服障礙達成加薩停火協議

卡塔爾與埃及周日（1日）發表聯合聲明，表示將繼續努力彌合相關方分歧，以達成加薩地帶停火協議。巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯稱，願意立即開啟新一輪間接談判。

聯合聲明指，卡塔爾與埃及兩國正在加大努力彌合相關方分歧、克服談判障礙，以在美國中東問題特使威特科夫的提議基礎上達成加薩地帶停火協議；兩國希望盡快達成一個為期60天的臨時停火協議，為實現加薩地帶永久停火鋪平道路；卡塔爾和埃及在與美國協調的同時願意加大調解力度，推動危機解決。

卡塔爾與埃及在聯合聲明呼籲有關方切實履行責任，支持斡旋努力，以結束加薩地帶危機，促進地區穩定與和平。聲明強調，達成停火協議將有助於結束加薩地帶前所未有的人道主義危機，推動救援物資進入加薩地帶，緩解巴勒斯坦人民的苦難，最終徹底結束加薩戰爭，並啟動加薩地帶重建工作。

哈馬斯的聲明指，歡迎卡塔爾和埃及為結束以色列對加薩地帶人民發動的戰爭所作的持續努力；哈馬斯願立即開啟新一輪間接談判，就分歧點達成協議，以確保援助順利進入加薩，終結人道主義災難，並實現永久停火以及以軍的全面撤出。