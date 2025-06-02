科羅拉多州聲援以色列集會遇襲多人傷　FBI定性恐襲

美國科羅拉多州博爾德巿（Boulder）周日（1日）一場聲援以色列集會遭到襲擊，施襲者向集會人士擲汽油彈，多人受傷。一名男子被捕。聯邦調查局（FBI）把事件定性恐怖襲擊，正調查事件。

事發於當地下午1時許，當地媒體引述目擊者報道，一名男子向一群支持以色列的集會人士投擲一枚類似自製汽油彈的物品。博爾德警方表示，正在針對第13街和珍珠街攻擊的報案作出回應，通報指出有多名受害者，呼籲民眾避開這個區域。

聯邦調查局局長帕特爾在社交平台發文：「我們知悉並且正針對科羅拉多州博爾德一起有針對性的恐怖攻擊進行徹底調查。我們的探員和當地執法機構已經在現場，有更多情資時我們將會進行更新。」

國際性猶太人非政府組織及美國公民權利組織「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）在社交網發文，指知道「博爾德為生命而跑」（Boulder Run for Their Lives）活動中出現攻擊的報道。反誹謗聯盟表示，這是猶太社群的每周集會，以對遭巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯挾持的人質展現支持。