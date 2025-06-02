華拖慢關鍵礦產出口　美專注應對確保供應

美國近日指控中方違反日內瓦經貿會談共識，美國白宮國家經濟委員會主席哈西特周日（1日）指美國貿易代表格里爾和中方經貿團隊每天溝通，嘗試取得進展。

哈西特表示，美方原本預期最快上周會再達成一份貿易協議，但美方現時全神貫注於中國問題，以確保不會出現供應中斷，因為部分出口許可的發放速度比美方希望的要慢。美方上周一直密切關注此事，一旦問題解決，就會把談判好的貿易協議提交給特朗普。

另外，美國財長貝森特承認中國拖慢出口的產品包括關鍵礦產，而中方在日內瓦協議中同意釋放部分產品，這可能是中國政府內部有「小故障」，也可能是故意的，待中美高層溝通後就會知道。

此前，美國防長海格塞斯談及北京對台灣日益加劇的軍事威脅，國務卿魯比奧則宣布將大力撤銷部分中國留學生簽證。對於華府是否故意加劇與北京的對峙，貝森特認為這不是故意的，海格塞斯是提醒大家在新冠疫情期間，中國是一個不可靠的合作夥伴，而美國努力做的是降低風險，但不是想脫鈎。

美國商務部長盧特尼克亦批評中方正在緩慢推進中美達成的協議，而特朗普知道如何處理，會解決有關問題。另外，華府暫緩大部分貿易夥伴的對等關稅90天，期限將於7月屆滿，盧特尼克預計特朗普目前不打算延長暫緩期，亦不會因相關法律訴訟而取消關稅。