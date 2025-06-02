俄烏今將在土直接談判　傳烏提交終戰藍圖

俄羅斯和烏克蘭新一輪直接談判將於周一（2日）在土耳其伊斯坦布爾舉行，俄方代表團同樣由助理梅丁斯基（Vladimir Medinsky）率領，他們已於周日（1日）出發到土耳其。英媒引述消息指，烏方在會談時會向俄方提交和平路線圖，包括停火、交換戰俘、舉行俄烏領導人會談等步驟。

知情者表示，烏克蘭擬定的和平路線圖與烏方此前提出的大致相同，但跟俄方提出的大相徑庭。根據烏方藍圖，俄烏首先全面停火30天，然後交換全部戰俘、俄羅斯歸還擄走的烏克蘭兒童，之後安排烏克蘭總統澤連斯基和俄羅斯總統普京會面。在美國和歐洲的參與下，俄烏將制訂雙方能夠達成的條款，以徹底終戰，而條件包括在達成和平協議後不限制烏克蘭軍事實力、國際社會不承認俄羅斯對被佔烏克蘭部分地區的主權，以及向烏克蘭進行賠償。藍圖亦列明，目前前線位置將成為領土談判的起點。

梅丁斯基周日表示，已收到烏克蘭的備忘錄草稿，俄方將在周一作出回應。美國政府烏克蘭問題特使凱洛格透露，俄烏將在土耳其提交各自的文件，概述對和平條款的想法，美國、英國、法國和德國的代表也將參與今次會談。