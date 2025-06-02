太陽爆發耀斑　地磁暴全球多地現極光

國家空間天氣監測預警中心公布，太陽上周六（5月31日）早上7時45分左右爆發耀斑，同時發生日冕物質拋射（CME）活動，爆發位置正好面向地球。地球周日至周二（6月1日至3日）可能出現地磁暴，澳洲和日本等地亦同樣受此影響，多地能觀察到極光。

太陽活動區14100上周六爆發耀斑，軟X射線流量快速上升，約20分鐘左右就達到峰值M8.1級中等耀斑強度。與此同，太陽亦噴發出日冕物質，形成一個近似球面「衝擊波」向太陽系傳播。國家空間天氣監測預警中心提醒，內地北部周一（6月2日）有機會出現較明顯極光，部分地區甚至可能出現紅綠複合極光。

另一方面，澳洲和日本多地亦觀察到極光。其中，日本北海道、北陸地區有民眾於周日觀測到明顯極光，甚至九州等地也有目擊報告。不少民眾在社交平台分享照片，山梨縣一名網民更首次在當地成功拍攝到極光。澳洲也有許多天文愛好者特地捕捉拍攝到的極光景色，有專家提醒，地磁暴活動預計持續至周二，周日日落後仍有觀測機會。不過隨太陽活動周期減弱，明年起極光現象將大幅減少，呼籲民眾需把握這次罕見機會。