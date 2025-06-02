英擬建12艘核動力潛艇　150億鎊打造核彈頭

英國國防部周日（1日）宣布，因應將於周一（2日）公布的《戰略國防報告》建議，英國將建造12艘新的核動力潛艇，並投入150億英鎊（約1,590億港元）製造核彈頭。

國防部指，由外部主導的《戰略國防報告》將提出62項建議，當中包括英國武裝部隊進入作戰準備狀態，震懾威脅並加強歐洲-大西洋安全；增加彈藥和支援裝備庫存，確保武器生產力可能危機或戰時快速擴大；採購7,000件遠程武器；增設網絡司令部；改善英國軍事人員及其家屬的待遇。

因為報告的建議，國防部將擴大現有的常規武裝攻擊潛艇艦隊，英國現役有7艘機敏級攻擊潛艇，從2030年代末開始，它們將由12艘SSN-AUKUS級潛艇取代。同時，英國政府還會確保皇家海軍保持海上核威懾力，於本屆國會向主權彈頭計劃投資150億英鎊，計劃將包括英國一些最先進及最敏感的科學、工程和製造設施。這是英國首次概述彈頭計劃的全部投資計劃，也反映政府對核威懾的三重承諾，分別是保持英軍持續的海上威懾力、建造新的無畏級潛艇艦隊、提供所有必要的未來升級。