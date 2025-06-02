哈佛畢業禮致詞華女憂美政府威脅　否認靠關係入學

因收生問題遭美國特朗普政府針對的哈佛大學早前舉行畢業禮，由中國留學生蔣雨融代表畢業生致詞。她接受美媒訪問時表示，美國政府持續威脅要拘留並驅逐持學生簽證在美求學的人，讓她感到不安。對網上質疑她有國家背景基金支持，她周一（6月2日）透過內地社交平台發文，強調自己來自破碎家庭，否認利用父親關係入讀哈佛。

25歲的蔣雨融來自山東青島，她上周四（5月29日）在哈佛大學畢業典禮上，穿上中國傳統服飾發表演講，稱「人類是同起同落的」。她上周五（5月30日）受訪指：「我們正處在一個很艱難的時期，思想、族群、身份之間存在着很多分裂。這個時候更需要一些道德想像力，去設身處地想像彼此是有聯繫的。」她表示，原本希望畢業後在美工作，但現在開始考慮轉向海外。她認識的兩名中國留學生正猶豫是否去肯尼亞和盧旺達參與扶貧和公共衞生工作，因目前簽證的不確定性，他們要冒回不了美國的風險，處境非常尷尬。蔣雨融認為，中美之間的學術交流應更多，而不是更少。

蔣雨融在哈佛演講後，有人起底她是中國生物多樣性保護與綠色發展基金會專項基金執行主任蔣志明的女兒，而該基金是經國務院批准成立的全國性公益公募基金。她周一發聲明指，從小父母異離，她和母親過着顛沛流離的生活，中學時更遇過校園欺凌。她指自己申請到哈佛大學攻讀研究生時，其父親任職高管的上述基金會確曾為她寫推薦信，但她最終沒提交。至於攻讀哈佛研究生的學費，她稱是自己畢業後賺來的所有積蓄。