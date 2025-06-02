公司設音樂節奏治療　助腦損傷患者迎新生

澳洲傳媒周一（2日）報道，當地一間媒體製作公司設立計劃，專門為腦損傷患者設計團體治療課程，結合舞蹈和非洲鼓演奏，旨在幫助參與者表達自我並建立連結。

卡羅爾（Jordan Carroll）過去5周一直參加該計劃，他在11歲時遭遇嚴重中風，12歲又被診斷出腦瘤，多年來頻繁進出醫院，經歷化療、放射治療和藥物試驗等。治療期間，他錯過許多重要時刻，包括中學畢業舞會，坦言腦損傷使他難以融入任何群體。不過自從參與上述計劃後，他形容這是其社交生活中最棒的體驗，周圍的人都能理解他。另有參加者表示，計劃能讓他做熱愛的事，證明腦損傷患者的能力之餘，也能提高社會意識。

該項計劃的課程從冥想開始，並展開團體舞蹈和擊鼓，最終以一場表演落幕。計劃協調員兼研究員普雷蒂（Danielle Pretty）指，活動不僅促進社交，還能以結合聽覺、視覺和動作的模式鍛煉大腦，對大腦神經可塑性具備積極影響。

計劃發起人亞當斯（Belinda Adams）因兒子13年前遭遇腦損傷後缺乏社區資源，毅然決定創立計劃。她形容，腦損傷是隱形障礙，容易被忽視，尤其是藝術療法的價值。她希望未來能持續推動計劃，並展開更深入的科學研究，而參與者們目前已成為彼此的支持網絡，共同展望計劃的未來發展。