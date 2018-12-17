邊個咁豪？買起成條街　自己個名變埋街名！

現時大部分街市都已上樓，變成街市大樓，甚至是有冷氣的新式街市。昔日常見的傳統露天街市已買少見少。而北角的春秧街，正是其中之一。就連旅發局的網頁都有它的介紹：「傳統的露天市場不只春秧街一個，但它卻是最具特色的。給你介紹逛春秧街最過癮的方法：不用走的，坐電車去！」



沒錯，這個在北角屹立數十年的傳統街市，最大的特色並非馬路兩旁林立着菜販、肉販等店舖及攤檔，而是街的盡頭，正是糖水道電車總站，因為電車進入總站前，都會先經過街市，令電車混雜於攤檔、行人及商販手推車之中，構成一幅獨特的景象，吸引不少旅客特意前來觀光。



講到春秧街的由來，就不得不提當年大力發展北角區的福建籍南洋富商郭春秧。16歲遠赴南洋發展的郭氏，以糖業起家，是當地四大糖商之一，糖廠更遍布荷屬東印度各埠。1921年他成功投得北角發電廠（即今天的城市花園）旁一幅面積達7萬5千平方呎的土地，原本計劃興建糖廠，後來卻因為糖價不斷下跌，於是將土地改為興建住宅，最先建了一排40間的相連樓房，故春秧街亦有「四十間」的外號。1930年代政府更將街道命名為「春秧街」，以表揚他的貢獻。