Propolinse柚子蜂膠漱口水　除口臭兼美白潔齒

對於愛吸煙、喝茶和咖啡的人士，都會容易有口氣和牙漬等問題，不但影響牙齒健康，更有損儀容，唔通真係每次吸煙飲咖啡後都要刷牙咁麻煩？相信唔少人都有這個煩惱，對於注意自己儀容的人士，到底如何可以解決這個問題？今次小編就要介紹一款嗽口水畀大家，讓你一Take過輕鬆除口臭去牙漬，其潔齒效果更非常神奇！



日本Propolinse的蜂膠漱口水向來是品牌高人氣產品，最近Propolinse與日本知名美妝網站@cosme合作推出限定版柚子蜂膠漱口水，採用蜂膠、茶葉萃取物和木糖醇等天然成分，加上清香的柑橘花萃取，能清潔口腔、對抗口臭，令口氣清新，兼能美白潔齒，去除牙漬、殺菌、護理牙齦。



嗽口水更有神奇的潔齒功效，當中的蜂膠萃取物能將口腔內引致牙垢和口臭的蛋白質固化，漱口水只需於口腔停留30秒後吐出，就會發現被清理出來的啡色小污物，肉眼可以看得見清潔效果，感覺超暢快！無須加水稀釋，方便隨身攜帶，任何時間都可以保持口腔清新。



香港售賣點：萬寧有售



使用方法：

‧將漱口水含在嘴裏，鼓動兩腮與唇部。讓其在口腔內能充分與牙齒、牙齦接觸。

‧利用漱口水反覆的沖洗口腔的各個部位，清除存留在牙齒的小窩小溝、牙間隙、牙齦、唇頰溝等處的實物殘渣和軟垢！使口腔內的細菌數量減少，達到清潔口腔的目的。每次使用約10毫升左右，含在嘴裏約30秒左右就可以吐出。