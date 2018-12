聖誕新年就快到,在這個派對節日,大家會有不少派對或應酬,有些人就趁着長假期去旅行,即使平日有去做Gym或運動習慣的,在這大節日時也難於抽時間去運動,加上放假時大吃大喝,不但有增磅危機,身材仲分分鐘走樣。可以點做?



今次健身教練Wesley會教大家用4個動作去運動全身,包括Lunge and Reach、Shoulder Tap、Squat and Press及Row,做法是每個動作做30秒,動作與動作之間休息30秒,這樣就可以在很短時間內有效地運動全身,毋須花上一兩個鐘時間在健身室,都可以達致差不多的健身效果,最方便是在家中或酒店都可以做,令大家放假時都可以 Keep到好身形、好體能。今日Wesley示範的第一個動作是Lunge and Reach,一齊來看看怎樣做啦!



場地提供:Precision Fitness