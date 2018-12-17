luxelife＠淺水灣the pulse　聖誕美食全攻略

位處於淺水灣的「the pulse」，除了擁有秀麗的風景，近年更匯聚了多間國際美食餐飲，成為了南區的嶄新時尚消費熱點。其中有不少都是獲獎無數的知名食府，包括中式粵菜，廣東粥麵、和風料理、法國精緻餐飲、美式休閒風格、傳統意大利菜、加勒比風味菜及時尚咖啡館等等，令人胃口大開！



The Ocean

「The Ocean by Olivier Bellin」是Le Comptoir Group最新、最精緻的用餐體驗，提供了最優質的新派法國菜。餐廳的設計巧妙地將型格冷傲結合了淺水灣的自然美景，互相輝映，突顯時尚精緻美態。The Ocean主廚Chef Olivier Bellin，同樣是法國米芝蓮星級餐廳L'Auberge des Glazicks的主廚，他對法國美食的創新詮釋聞名於世，菜式混合了他的故鄉「布列塔尼半島」的風味！



獎項

米芝蓮指南香港澳門：一星餐廳

香港Tatler：2017年度20大最佳餐廳

南華早報：100大餐廳

香港餐廳室內設計獎 －金獎



營業時間

周一 ：休息（公眾假期除外）

周二至五： 晚餐6:30 pm-11pm

星期六、日及公眾假期：

午餐：12:00pm - 3:30pm

晚餐：6:30 pm-11pm

商店303，L3 | 電話： 2889 5939

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TRi

餐廳設計充滿了峇里島風情，採用了大量當地的木材及竹，將島上的休閒風味與現代風格融為一體，為客人提供了獨特的用餐體驗。大廚運用了創新的烹調方法，呈現最傳統的峇里島食材，賣相精緻之餘，卻不失峇里島傳統特色口味，將印尼美食風貌重新定義！



獎項：

2018夏季香港餐廳周 - 最佳室內裝修餐廳

香港餐廳室內設計獎（亞洲餐廳）2017年 金獎

香港最佳杯裝酒餐廳獎(亞洲菜餐廳)2017年度亞軍

香港Tatler：2016年度20大最佳餐廳及最佳室內設計獎



營業時間

周一：休息（公眾假期除外）

周二至周五

午餐：12:00 pm - 3:30pm

晚餐：6:30 pm - 10pm

周六、周日及公眾假期：11:30 am-10pm

*午餐時間：11:30am-5:30pm

Shop 302，L3 | 電話： 2515 0577

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大師屋



「大師屋」的團隊來自位於中環知名米芝蓮星級食府「名人坊」。早在2010年，「名人坊」已經獲得米芝蓮一星獎項，並連續七年獲得米芝蓮二星獎。下星期就是冬至大日子，大師屋特別推出了精緻的「冬至套餐」，款款菜式都選用極上食材。



營業時間

周一至周日：

午餐12:00nn- 3:00pm

晚餐6:00pm-10:00pm

商店305，L3 | 電話： 2918 9008

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The Lighthouse



「The Lighthouse」引領着客人進入一個全新的用餐地，提供新鮮和優質的海鮮食材。 偌大的玻璃窗，透著溫暖而柔和的陽光，再加上一望無際的秀麗海景，自然胃口大開。餐廳同樣由法國名廚Olivier Bellin主理，食物自然有保證啦！



營業時間

周一及周二：休息 （公眾假期除外）

周三至周五 午餐：12:00nn-3:30pm

周六、周日及公眾假期 午餐：11:30am-5:30pm

商店303，L3 |電話： 2889 5939

