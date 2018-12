luxelife＠淺水灣the pulse　聖誕美食全攻略

位處於淺水灣的「the pulse」,除了擁有秀麗的風景,近年更匯聚了多間國際美食餐飲,成為了南區的嶄新時尚消費熱點。其中有不少都是獲獎無數的知名食府,包括中式粵菜,廣東粥麵、和風料理、法國精緻餐飲、美式休閒風格、傳統意大利菜、加勒比風味菜及時尚咖啡館等等,令人胃口大開!



The Ocean

「The Ocean by Olivier Bellin」是Le Comptoir Group最新、最精緻的用餐體驗,提供了最優質的新派法國菜。餐廳的設計巧妙地將型格冷傲結合了淺水灣的自然美景,互相輝映,突顯時尚精緻美態。The Ocean主廚Chef Olivier Bellin,同樣是法國米芝蓮星級餐廳L'Auberge des Glazicks的主廚,他對法國美食的創新詮釋聞名於世,菜式混合了他的故鄉「布列塔尼半島」的風味!



獎項

米芝蓮指南香港澳門:一星餐廳

香港Tatler:2017年度20大最佳餐廳

南華早報:100大餐廳

香港餐廳室內設計獎 -金獎



營業時間

周一 :休息(公眾假期除外)

周二至五: 晚餐6:30 pm-11pm

星期六、日及公眾假期:

午餐:12:00pm - 3:30pm

晚餐:6:30 pm-11pm

商店303,L3 | 電話: 2889 5939

--------

TRi

餐廳設計充滿了峇里島風情,採用了大量當地的木材及竹,將島上的休閒風味與現代風格融為一體,為客人提供了獨特的用餐體驗。大廚運用了創新的烹調方法,呈現最傳統的峇里島食材,賣相精緻之餘,卻不失峇里島傳統特色口味,將印尼美食風貌重新定義!



獎項:

2018夏季香港餐廳周 - 最佳室內裝修餐廳

香港餐廳室內設計獎(亞洲餐廳)2017年 金獎

香港最佳杯裝酒餐廳獎(亞洲菜餐廳)2017年度亞軍

香港Tatler:2016年度20大最佳餐廳及最佳室內設計獎



營業時間

周一:休息(公眾假期除外)

周二至周五

午餐:12:00 pm - 3:30pm

晚餐:6:30 pm - 10pm

周六、周日及公眾假期:11:30 am-10pm

*午餐時間:11:30am-5:30pm

Shop 302,L3 | 電話: 2515 0577

-----

大師屋



「大師屋」的團隊來自位於中環知名米芝蓮星級食府「名人坊」。早在2010年,「名人坊」已經獲得米芝蓮一星獎項,並連續七年獲得米芝蓮二星獎。下星期就是冬至大日子,大師屋特別推出了精緻的「冬至套餐」,款款菜式都選用極上食材。



營業時間

周一至周日:

午餐12:00nn- 3:00pm

晚餐6:00pm-10:00pm

商店305,L3 | 電話: 2918 9008

-----------

The Lighthouse



「The Lighthouse」引領着客人進入一個全新的用餐地,提供新鮮和優質的海鮮食材。 偌大的玻璃窗,透著溫暖而柔和的陽光,再加上一望無際的秀麗海景,自然胃口大開。餐廳同樣由法國名廚Olivier Bellin主理,食物自然有保證啦!



營業時間

周一及周二:休息 (公眾假期除外)

周三至周五 午餐:12:00nn-3:30pm

周六、周日及公眾假期 午餐:11:30am-5:30pm

商店303,L3 |電話: 2889 5939