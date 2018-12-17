貼心旅人：Mark實啦！日本百貨公司福袋開賣時間

一年容易又到搶福袋之時。皆因每年日本商店，都會趁新年推出福袋，這些福袋不但好意頭，而且福袋內貨品的總值，往往貨品原價的好幾倍，因此吸引日本市民及遊客排隊搶購！其中各大百貨公司的福袋，都是大家搶購的目標，由於每間百貨公司出售福袋日期皆有分別，想去搶福袋前，記住Mark清楚時間呀！



日本福袋何時開賣？

知名品牌的福袋通常可以事前在網上預售，不過數量有限，有些即使可預購，也很快被掃光。而沒有預購成功的朋友，就只好在1月1日至1月3日到實體店搶購，不過，有些商店會視乎人龍的長短而提早開門營業，而熱門的福袋，可能在上午便被搶購一空了，所以大家真的要把握時間啊！



大丸東京（東京車站） 開賣日期：2019年1月2日 9:30am

日本橋三越 開賣日期：2019年1月2日 10:00-18:00

日本橋高島屋 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

東急PLAZA（銀座） 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

松屋銀座 開賣日期：2019年1月2日 9:30am

銀座三越 開賣日期：2019年1月3日 10:00am

西武池袋 開賣日期：2019年1月1日 10:00am

東武池袋 開賣日期：2019年1月2日 9:30am

池袋東急hands 開賣日期：2019年1月1日 11:00am

池袋丸井 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

涉谷西武 開賣日期：2019年1月1日 10:00am

東急百貨本店（涉谷） 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

東急百貨東橫店（涉谷） 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

涉谷109 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

小田急新宿 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

新宿伊勢丹 開賣日期：2019年1月3日 10:00am

京王百貨店新宿 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

高島屋新宿 開賣日期：2019年1月2日 10:00-20:00

松坂屋上野 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

PARCO_ya上野 開賣日期：2019年1月2日 10:00am

上野丸井 開賣日期：2019年1月2日 10:00am