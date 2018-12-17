貼心旅人：Mark實啦！日本百貨公司福袋開賣時間

2018年12月17日 13:00
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    貼心旅人：Mark實啦！日本百貨公司福袋開賣時間（互聯網）

    一年容易又到搶福袋之時。皆因每年日本商店，都會趁新年推出福袋，這些福袋不但好意頭，而且福袋內貨品的總值，往往貨品原價的好幾倍，因此吸引日本市民及遊客排隊搶購！其中各大百貨公司的福袋，都是大家搶購的目標，由於每間百貨公司出售福袋日期皆有分別，想去搶福袋前，記住Mark清楚時間呀！

    日本福袋何時開賣？
    知名品牌的福袋通常可以事前在網上預售，不過數量有限，有些即使可預購，也很快被掃光。而沒有預購成功的朋友，就只好在1月1日至1月3日到實體店搶購，不過，有些商店會視乎人龍的長短而提早開門營業，而熱門的福袋，可能在上午便被搶購一空了，所以大家真的要把握時間啊！

    大丸東京（東京車站）　開賣日期：2019年1月2日 9:30am
    日本橋三越　開賣日期：2019年1月2日 10:00-18:00
    日本橋高島屋　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    東急PLAZA（銀座）　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    松屋銀座　開賣日期：2019年1月2日 9:30am
    銀座三越　開賣日期：2019年1月3日 10:00am
    西武池袋　開賣日期：2019年1月1日 10:00am
    東武池袋　開賣日期：2019年1月2日 9:30am
    池袋東急hands　開賣日期：2019年1月1日 11:00am
    池袋丸井　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    涉谷西武　開賣日期：2019年1月1日 10:00am
    東急百貨本店（涉谷） 開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    東急百貨東橫店（涉谷） 開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    涉谷109　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    小田急新宿　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    新宿伊勢丹　開賣日期：2019年1月3日 10:00am
    京王百貨店新宿　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    高島屋新宿　開賣日期：2019年1月2日 10:00-20:00
    松坂屋上野　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    PARCO_ya上野　開賣日期：2019年1月2日 10:00am
    上野丸井　開賣日期：2019年1月2日 10:00am