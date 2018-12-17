血管通　改善頭暈頭痛

聽同事講，自己家族有家族性嚴重三高問題，幾個家人做了支架手術後，頭痛頭暈、手腳麻痹依然嚴重，後來聽朋友介紹服食鎖健的血管通，效果非常顯著，一個月左右已經冇咗頭痛頭暈及手腳麻痹，三個月左右連三高指標都冇埋，現在佢成個家族哋人都在服用。並強調叫我一定要試。



我了解到美國鎖健血管通採用高濃度、高純度複方，可以將血管內鈣化的垃圾分解排走，達到強效快速暢通血管的功效！



特別針對嚴重頭痛頭暈、手腳僵硬麻痹、心口悶痛、嚴重三高、或支架手術前後服用，效果快速及顯著！



成份天然不含西藥，性質溫和，血管熱塞寒瘀都適合！可持續不間斷性徹底疏通血管內的頑固垃圾-尿酸、鈣化化、代謝物等一切垃圾。



血管完全暢通後，自然冇三高，自然逐漸減或斷西藥。



原來血管通係香港已經銷售6年，每年都會斷貨，一直都供不應求。今年我一定要去工展會搶購！

知道此品牌每年只在工展期間做一年一次大特價（各分店及工展同時進行）。今年工展會的攤位號：5c 63-64，關注心血管問題的朋友一定不能錯過！



產品熱線： 28119900

網站：http://www.usalh.com



美國鎖健

銅鑼灣分店：銅鑼灣謝斐道501-515號,銀座商場美漢大廈地下（總統戲院附近）

電話： 2728 9995

九龍專櫃：九龍深水埗欽州街37號,西九龍中心一樓升降機旁邊（港鐵深水埗站C1出口）

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