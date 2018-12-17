三界五行：十二星座屬於二十八宿？

中國傳統占星術把地球當作中土，東方為青龍，包括：角、亢、氐、房、心、尾、箕；南方為朱雀，包括：井、鬼、柳、星、張、翼、軫；西方為白虎，包括：奎、婁、胃、昴、畢、觜、參；北方為玄武，包括：斗、牛、女、虛、危、室、壁。四方各有七宿，共為二十八宿。由漢朝開始，二十八宿載入皇曆（又稱黃曆，表示對華夏文明始祖黃帝的尊重，也表示以黃道為依歸），占星家、國師、司天監，都以二十八宿為判斷吉凶的重要根據。也有應用在古代政治、軍事、文學中，著名古文《滕王閣序》開首有幾句：「星分翼軫，地接衡廬。物華天寶，龍光射牛斗之墟。」用翼、軫、牛、斗四宿來確定滕王閣的地理位置。



十二星座都屬於二十八宿，例如天蠍座的主星是心宿，人馬座在箕宿，天秤座在氐宿，水瓶座在女宿，白羊座橫跨婁宿與胃宿，金牛座橫跨畢宿與觜宿……二十八宿各有性格，所以十二星座的人亦各有性格。



一命二運三風水，甚麼是命運？有人說，先天因素是命，後天際遇是運。有人說，風水改變命運，品格改變命運（四積陰德）。有人說知識改變命運（五讀書）。有人說，結交貴人可以改變命運。而中西占星術都有共識——性格改變命運，所以在留意自己所屬的星座每天適宜穿着的服飾、佩戴的飾物、努力的方向、待人接物的要點諸如此類星座運程前，最好先了解自己的先天性格特點，後天如何發揮？



方向宇