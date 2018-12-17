專家教路　點搽香水先最好

今日消委會剛剛公布香水測試調查報告，發現55款香水樣本中，全部驗出4至15種不同濃度的香料致敏物質。揀香水除了要注意成分外，最緊要當然是要了解點揀同點搽，才能讓香水發揮最大功效。Parfumier Tresor主理人兼香水專家Benny Tung，就有以下幾項建議。



【等一等先好試】

試香水通常是在卡紙上試，感受一下味道是否鍾意，當香水噴到試紙時，通常大家會好心急即刻聞，但Benny提醒大家要先等一等，因為香水如紅酒一樣要唞唞氣，剛噴出來時要等香水唞唞氣先，因為香水中的酒精需要時間揮發，即刻聞的話容易好刺鼻，最好等1~2分鐘酒精揮發得七七八八先再聞就會舒服好多。



【噴上皮膚確認】

當確認自己鍾意這氣味時，一定要再試上皮膚。因為噴上手跟噴上紙，聞道的香味會完全不同，而且是每個人的皮膚都會不同，因為體溫及酸鹼度等都有影響，本身某些國家的人，皮膚可能帶有特別氣味，這跟我們的飲食習慣有關係，所以我建議每個人都要試上皮膚， 主要噴在脈膊位置，但噴上皮膚後不要摩擦或大力印捽，等香水慢慢吸收到皮膚。



【香水3大層次】

香水的香味主要分為3大層次，包括Top Note前調、Heart Note中調及Base Note底調。剛噴出來頭15分鐘是Top Note，15分鐘後是中調Heart Note、最後半小時就是Base Note底調。3個調入面，材料都不同。前調都是持續性較弱的材料，如Citrus、Lavender，放在前調中調最好聞，是香水的主題部分，底調通常是富東方色彩、木質的材料。但試香水時會較難一次過試到3個層次，因為香水需時間慢慢演變層次。Benny指香水品質好與不好的分別就是，品質靚的香水層次會有好多、層次感最豐富的就是最靚的香水，普通香水不只沒有層次，香氣也會好快消失。



【V形噴法散發最大香氣】

想香水發揮最大功效，最重要是噴啱部位，除最常見的手腕及耳背等脈搏位置外，Benny建議大家可以V字形噴在衫上面，而女士亦建議噴在膝頭後面，讓香味由下半身慢慢散發上來。但他反而不建議大家噴頭髮，因香水本身有酒精，會刺激頭髮令其變乾。至於香水需不需要補就視乎個人，以及香水的濃度及質景，有時噴香水後會短暫聞不到香味，但身邊的人聞到就可以。他舉例上的士時會聞到好勁香精味同白蘭花味，但坐多一陣就會聞不到，因為已習慣了這香味同空間。而男士們如對香水敏感的話，建議男士可以噴在袋巾，可保持香味。



【陽光下運動切忌噴香水】

Benny提醒大家，在戶外陽光底下做運動，或是出海時最好不要噴香水，假設噴完香水做運動，皮膚會容易有印，因為香水有部分是油，如檸檬油或是其他材料的油分，皮膚會變得一撻撻。



【4大香水種類】

香水主要分為4大類，每種香料含量及香味持久性都不同，但Benny強調只屬參考性質，香味長久要視乎每個人的體質決定。不少品牌都主張大家要Shower Gel同Body Lotion一齊用，Benny說這確實對維持香味有幫助，令香味更有層次，特別是對皮膚乾的人，因為皮膚乾的人好難維持香水香味。



Parfum/Extrait（Extract）– 香料含量 20~40% 香味可維持約12小時

Eau de Parfum（EDP）–香料含量 10%~20% 香味可維持約8小時

Eau de Toilette –香料含量 5~15% 香味可維約6小時

Eau de Cologne –香料含量 1~3% 香味可維持約4小時



【邊種成分最矜貴？】

講到香水，大家會即時想起法國，雖然法國香水質量最高，但香水並不是起源於法國，最矜貴的成分都不是法國出產。Benny說老撾沉香、埃及抹莉花及印度邁索爾檀香木都是矜貴成分。他更指印度邁索爾檀香木更是東印度地區的國營企業，可以想像這種材料有多珍貴。至於香水中最常見的玫瑰，就以保加利亞玫瑰較為珍貴，大家別以為玫瑰花好似好普通，但玫瑰花有好多品種，萃取技術會影響到品質。保加利亞玫瑰在巴爾幹半島上這方面的技術好倡明，出產的玫瑰成分都屬頂級。