「每周一湯」：冬至補身　當歸黨參北芪湯

冬至快到，俗語有云：「冬大過年」，誰也想一家人齊齊整整享用豐盛的冬至飯吧！



冬季陰氣盛，陽氣較弱，如果進補不當，有可能令體內陰陽失衡，造成身體虛寒。冬天適宜進補，而冬至進補，效果更為顯著，可固本培元，促進體內陽氣的升發，增強體質和抗病能力。家常靚湯講求滋味之餘，當中的食療功效亦很重要，像南華藥業公司西灣河店負責人推介的當歸黨參北芪湯。



湯中有多款中藥界的「進補達人」，如當歸、黃芪、黨參、杞子、淮山、圓肉等。在中藥中，當歸有「藥王」、「聖藥」的美稱，是養血補虛的恩物。黃芪與黨參可說是「補氣中藥組合」，一來它們都是補氣的常用藥，二來它們也常常一起使用、藉以增強補氣效果。平日可用黃芪及黨參泡水喝，亦可收養生之效，做法簡單又快捷。杞子在古代時乃珍貴的藥材，屬於高級的滋補品，時至今天，則成為普羅大眾煲湯或焗茶的滋補選擇。一於趁冬至進補一下啦！





【當歸黨參北芪湯】

材料（4人分量）

黨參 1両

北芪 1両

淮山 1両

杞子 1両

圓肉 1両

川芎 3錢

當歸 5錢

加烏雞/瘦肉1斤（可以煲齋湯）



做法：

1.先用清水洗淨所有材料，如要加入烏雞或瘦肉，請先汆水備用。

2.鍋內加入2,000毫升水，將全部材料放入鍋中用文火煲2小時即可享用。



功效：補氣養血，提高人體免疫力，滋補強身