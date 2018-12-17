本日日本：日本環球影城　迷你兵團任攬任影

最近日本環球影城又有玩意了！在1月18日將會開設全新店舖「42nd Street Studio –Greeting Gallery-」（42nd ストリート・スタジオ ～グリーティング・ギャラリー～）。話說人氣的卡通角色們經常於園區各處出沒，但能否碰上要講彩數，所以環球影城於紐約區的一角特意開設這個可讓來賓跟角色們進一步大接近、兼可一人獨享的空間，42ndStreetStudio - GreetingGallery 以當代藝術家正在一起舉辦展覽的畫廊為概念，當中包括Minion和史諾比會化身為受歡迎的藝術家，除了向你展示實際作品的製作，更會要你幫手參與製作作品，齊齊炮製獨一無二的作品。而製作的過程及完成的作品都有用相片紀錄下來，為大家炮製美好的回憶。大家可以任攬任摸，最重要是可以拍照上網呃Like，預計將會成為環球影城的最新熱點！



42nd Street Studio –Greeting Gallery-

時間：每日均不同，詳情留意官網

收費：3,000日圓

網址：https://www.usj.co.jp/