聖誕熊貓寶寶列車　製造美好回憶

不知道你的童年回憶中，有沒有一些節日相片呢？老實說，拍照的時候老大不願意，反白眼無數次，但長大後回看這些相片，又會回味不已，你都想和孩子製造美好回憶嗎？全長7米的聖誕熊貓寶寶列車，已閃亮登陸iSQUARE 國際廣場，這隻萌爆的熊貓車長是來自日本著名插畫師Shunsuke Satake筆下的熊貓寶寶，換上聖誕Look，特意拿着一大袋禮物來到香港同大家慶祝，粉絲固然要捧場，更適合一家大細來影靚相。



另一邊廂，雪人熊啤啤就站在「iSQUARE STATION」車站站牌下，等待大家來打卡、Selfie，留下難忘的歡樂回憶；其他聖誕熊貓寶寶亦分別化身鼓手和吹奏着喇叭，以音樂向途人送上祝福。



若嫌未夠，一於去3樓的聖誕熊貓音樂演奏廳，欣賞由一眾熊貓寶寶以多種樂器演奏出來的動人樂章，其中站在舞台中央的熊貓指揮家會開心得跳舞，雀躍地自轉，超級得意。順帶一提，位於iEXHIBITION更設有的聖誕熊貓歌劇院，你又不妨看看有沒有心水的聖誕歌劇啱睇啦！