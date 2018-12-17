4K加持小鋼炮　Canon PowerShot SX70 HS

每逢聖誕節，好多人都會影聖誕燈飾，又或者外遊過節，雖然手機適合影自拍或Snap，不過論實用性，都係高倍變焦的天涯相機勝一籌，Canon剛剛面世的PowerShot SX70 HS天涯機，唔單止沿用上代的65倍變焦鏡頭，更特別加入流行的4K@30fps拍攝質素，影相拍片都咁掂。



內置5級五軸防震

以長炮機來說，SX70 HS的體積尚算細部和輕巧，而鏡頭提供21~1,365mm焦段，足以覆蓋廣角環境，以至遠處的景物，加上0cm超微距拍攝，無論影大型裝置，抑或小型飾物都一機包辦晒。長炮機影相最擔心手震問題，SX70 HS新增Dual Sensing IS防震技術，提供5級五軸防震，就算Zoom到盡手持拍攝，都唔會手震模糊。新機既提升至2,030萬像素，及使用DIGIC 8影像處理器，今次更將拍片升級至4K@30fps，並採用120Mbps位元率，更可外接3.5mm收音咪，聲音畫面都符合現有標準，加上內置Wi-Fi功能，能夠將影像即時傳送到《Camera Connect》手機App，節日靚相就可以即時Share。



PowerShot SX70 HS規格表

感光元件：2,030萬像素CMOS

焦距：21~1,365mm

屏幕：3吋92.2萬像素

感光度：ISO 100~3,200

體積：127.1×90.9×116.6mm

重量：610g

