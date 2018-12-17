愉假親征：亞洲首間Hyatt Centric酒店

在今年開幕的東京銀座凱悅尚萃酒店（Hyatt Centric Ginza），集奢華、品味、舒適、方便等優點於一身，作為亞洲地區首間Hyatt Centric品牌酒店，選址東京最繁華的銀座心臟地帶，並融合在地文化的藝術設計，盡顯其精緻與不凡。



傳統時尚 藝術結合

東京銀座凱悅尚萃酒店是凱悅集團在東京開設的第5間酒店，亦是亞洲首間Centric系列酒店，它以「旅客訪遊中心點」為概念，今次選址銀座，不但鄰接名牌店集中地並木通，酒店原址更為19世紀末的朝日新聞社總公司，故此酒店的設計把「凸版印刷」主題融入設計中，酒店內部用色鮮明，裝潢時結合傳統和風與現代感，從4樓大堂採用開放式櫃台就可見一斑。



酒店共有164間客房，最大特色是房中央有一個多功能高腳枱，把枱一邊打開便是開放式洗手台，加上電源轉接插頭都集中枱上，可見該枱已有齊辦工、飲食、化妝的功能。在酒店12樓設有面積達124平方米的並木套房，不但有可鐵板燒的大餐桌，更有一個可俯瞰整條街景的木板露台，酒店客人還可預約在這露台進行的瑜伽班，釋放身心。在酒店3樓還有餐廳Namiki667，以時令的東京地道食材入饌，例如晚餐的東京都產秋川牛，吃得我回味無窮。



東京銀座凱悅尚萃酒店

地址：東京都中央區銀座6-6-7

房價：2人入住每晚約￥34,960（約HK$2,412）起

網址：ginzatokyo.centric.hyatt.com