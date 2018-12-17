立體園藝Snoopy　粉絲打卡必到

不論中外都大受歡迎的《花生漫畫》，就算新一代未必睇過，都一樣會認識醒目精靈的Snoopy！今個聖誕，Snoopy聯同Charlie Brown及Lucy等漫畫角色，來到新商場Harbour North北角匯，更特別以立體園藝造型示人，並融入多個布滿幻影燈籠的冬日園景中，啱晒粉絲嚟朝聖加打卡。



來到商場地下入口，戴着聖誕帽的花藝造型Snoopy會手執禮品盒，與Woodstock一齊迎接大家，其後位於商場地下西翼，又有一個花藝造型的Snoopy，貪玩的他與Woodstock坐在雪橇高速奔馳，是不是想加入一齊玩呢？當然不少得手持聖誕手鈴的Charlie Brown，負責準備糖果的Lucy，上到商場一樓，就可以搵到佢哋Selfie。值得一提，每個立體園藝裝置都配襯Snoopy剪影燈籠，夠晒閃亮搶眼！仔細一看，燈籠原來仲隱藏住《花生漫畫》角色剪影，好驚喜呀！



此外，只需於指定日期來北角匯消費換購放題券，就可來到Snoopy甜點花園參加放題活動，內有吃不完的花生漫畫角色造型零食，你可以左手Woodstock波板糖、右手Charlie Brown曲奇餅，再加上朱古力、棉花糖、Cup Cake等甜點「任食唔嬲」！