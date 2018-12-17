【生活夜校】GPS？GLONASS？衞星導航系統系統知多啲

行街、揸車搵路，最直接方法就是打開手機地圖Apps。地圖Apps準定位的背後，使用的就是衞星導航系統。衞星導航系統中，最著名當然要數GPS。GPS全寫為Global Positioning System，中文譯名為全球定位系統，由美國研發，透過圍繞地球的衞星，發射出包括經度、緯度以及海拔的訊號，而用家只要使用GPS接收器，例如手機、手錶等即可接收訊號，從而達至獲得位置、時間資訊。GPS另一優點是不論天氣、日夜都可以使用，並且服務費用全免。



GPS的準確度受訊號阻隔、訊號反射、大氣層狀況等不同因素影響，官方表示智能手機於戶外開揚的位置下定位，準確度於4.9米半徑內。

1990年代，GPS曾經將民用準確度調低，但2000年5月美國時任總統克林頓將措施取消，令民用、軍用的GPS準確度相同。



除了GPS，另外亦有3個較普及的衞星導航系統，包括由俄羅斯營運的GLONASS（Global Navigation Satellite System、格洛納斯系統）、歐盟研發的Galileo和中國建設的Beidou（北斗衞星導航系統）。另外，亦有日本推出的QZSS（Quasi-Zenith Satellite System、準天頂衞星系統），不過暫時主要為當地服務。



而智能手機可以使用GPS，皆因近代手機處理器晶片已經內置GPS接收器，就以Qualcomm Snapdragon 845處理器為例，就對應GPS、GLONASS、Beidou及Galileo等，系統會自動接收不同衞星的訊號並計算出位置資訊。留意一般手機只會內置一個GPS接收器，而部分產品或軍用設備就會內置兩個GPS接收器，令定位誤差減低。