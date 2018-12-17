派對戰衣　One-piece冇得輸

令人期待的聖誕節與新年正式進入倒數，在這個派對節日，女士們最關注的當然是穿甚麼出席派對？說到挑選派對戰衣，One-piece一件式的設計向來是大熱之選，一來不用傷腦筋去配襯，二來是設計變化多端。



要搵一件讓你靚絕的派對戰衣，固然要從擅長打造禮服的品牌入手，法國品牌Paule Ka一直以來就以塑造細膩女性形象聞名，今年是品牌成立30周年，品牌創辦人Serge Cajfinger特別從他的創作寶庫中挑選了30個標誌性造型，包括多款性感迷人的Cocktail Dress、閃亮的連身褲和華麗的長禮服，讓你輕易成為派對中的焦點。



蝴蝶結裝飾向來是Paule Ka的經典設計，系列中不乏多款加有巨型蝴蝶結裝飾的Cocktail Dress，分別點綴於胸前、腰位和後幅等不同位置，加倍凸顯出女性優雅的形象。除蝴蝶結外，以女性化細節來點綴裙身絕對是設計上的一大特色，前短後長連身裙於裙腳綴上褶襇，更顯飄逸迷人；另一養眼之作是胸前綴有大大個紅心的露肩紗裙，讓性感的裙裝注入可愛玩味。此外系列亦大量採用亮麗的色彩和閃耀的金屬色調，讓女士綻放光彩，充滿節日氣氛。既然是派對戰衣，當然不少得性感剪裁，如Deep V、露肩和大熱的單肩剪裁，除連身裙外，連身褲亦是近年大為流行的設計，系列中的一款單肩連身褲，絕對是型格女生的首選。