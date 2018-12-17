【決性11點】女友隻狗唔通氣

香港地唔少人都會喺屋企養寵物，只係若果對方隻寵物唔通氣嘅話，就會好似呢個男網民咁嬲。呢位男網民早前喺網上投訴，指對方隻狗相當唔識做，搞到佢真係有種衝動鎖住佢，究竟發生乜嘢事呢？男網民話隻狗好鍾意黐住佢女友，唔理係喺女友屋企撐枱腳，定係兩人喺度睇電視，佢都鍾意攝喺兩人中間。佢嬲爆話：「唔通氣都算，佢最鍾意喺我同女友喺床上親熱時跳上張床，然後攝喺我同女友之間，大佬呀，我喺度親熱㗎，佢係大狗嚟㗎，攝埋嚟叫我點樣做呀？最討厭就係佢最鍾意拎個Pat Pat對住我，真係頂佢唔順！我試過將房門鎖埋，點知佢喺門外哀號，女友唔忍心又放佢入嚟。提議去酒店，女友話留隻狗喺屋企好孤獨，你哋話我點算好？」



網友神回應：



風車陣：所以話動物係有靈性嘅，我覺得佢應該係以為你想搶佢個主人，為咗等你知道你嘅地位低過佢，先至成日喺你哋兩個之間阻住晒。試吓同佢打好關係，可能會好啲啩。



一支竹二折嗎：我覺得你可以試吓喺親熱之前，先同佢落街玩餐飽，跑到佢冇晒力一返屋企就攰到瞓覺，咁咪唔會阻到你哋囉。利申：我冇養過狗，唔知呢招Work唔Work。



影音黑月：你冇講佢係狗公定狗乸，如果係狗公嘅話一於幫佢搵隻狗乸，等佢畀隻狗乸煩住就唔會嚟煩你。如果係狗乸嘅話，就等佢湊啲狗仔，應該冇時間理你，只係若然兩隻狗都煩你，咁係你唔好彩喇。



北河ppH：狗仔爭寵這種事很正常啊！其實你可以調教一下牠，讓牠知道甚麼時候不能打擾你們，讓牠習慣成自然後，便不再會影響你們的生活了。