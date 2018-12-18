人浪中想真心告白---單身過節估歌仔

老土地說句，下星期已經是聖誕節，連12月都步進尾聲，代表2018年開始踏上完結之路，陰功，你今年做過甚麼？每逢佳節倍孤單，各路兄弟姊妹，還未找到個伴陪你過聖誕節嗎？如此影單隻影，還要大家估今日的歌，其實本尊又是否很殘忍？Come on!精神一點，今日首歌雖堪稱為「兵歌」之一，但做人正面一點，首歌叫《Lonely Christmas》不代表一世Lonely喎！



相信很多人早知《Lonely Christmas》是陳奕迅（Eason）的其中一首Hit歌，而Eason的入行經過，其實都不用詳述；Eason於1995年暑假從英國返香港，期間參加第14屆新秀歌唱大賽，演繹張學友一首高難度的歌曲《望月》，整晚表現相當突出，眾望所歸獲得冠軍（銅獎是楊千嬅），隨即跟華星唱片公司簽約，1996年推出首張個人同名粵語專輯《陳奕迅》，出道之路尚算順利。第二張專輯《與我常在》的同名主打歌也成績不俗，可說是嶄露頭角，而唱片公司也不怠慢，再下一城推出《我的快樂時代》，不但單曲受歡迎，更讓他在頒獎禮初奪首個樂壇大獎：「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，這對一位只出道數年的新人來說，實在是一份厚禮。



Eason在華星開了一個「好靚的頭」，2000年轉投英皇旗下的Music Plus，而《Lonely Christmas》是收錄於2002年12月5日推出的一張新曲+精選專輯《4 A Change & Hits》，由於推出日期時近聖誕節，而當年樂壇又已經久沒「聖誕歌」，所以Eason和唱片監制便特地錄製一首切合節日氣氛，卻又帶點傷感的「聖誕歌」，是一次成功的商業計算，負責創作的李峻一，當年曾有「悲歌之王」的稱號，因為他作的歌大部分都慘得一句句，好像首領鄭中基的《無賴》、鄧麗欣《電燈膽》還有許志安《爛泥》，是不是比悲傷更悲傷！回頭說Eason，剛剛推出了新廣東專輯，不過想說的是，是不是創作人知道歌是作給Eason就要好難唱，老是很沉重世界末日似的，他唱得好已經無容置疑，有時候可以輕鬆一點呀〈他自己作的《可一可再》就非常舒適，《破壞王》、《與你常在》也是久違的調皮和灑脫，很好啊！〉，就算《Lonely Christmas》沒有華麗的編曲，簡簡單單，也都是一首好聽入耳的「聖誕歌」呀，所謂流行曲，就是如此。最後一提，《Lonely Christmas》KTV內的Eason好瘦好瘦，好像有點可一不可再呢！〈笑〉





《Lonely Christmas》

作曲：李峻一

作詞：李峻一

主唱：陳奕迅



誰又騎着那鹿車飛過 忘掉投下那禮物給我

凝視那燈飾只有今晚最光最亮

卻照亮我的寂寞



誰又能善心親一親我 由唇上來驗證我幸福過

頭上那飄雪想要棲息我肩膊上

到最後也別去麼



Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas

人浪中想真心告白 但你只想聽聽笑話

Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas

明日燈飾必須拆下 換到歡呼聲不過一剎



誰又能善心親一親我 由唇上來驗證我幸福過

頭上那飄雪想要棲息我肩膊上

到最後也別去麼



Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas

人浪中想真心告白 但你只想聽聽笑話

Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas

明日燈飾必須拆下 換到歡呼聲不過一剎



明晨遇到亦記不到 和誰在醉酒中偷偷擁抱

仍然在傻笑 但你哪知道我想哭



和誰撞到亦怕生保 寧願在醉酒中辛苦嘔吐

仍然在頭痛 合唱的詩歌聽不到



Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas

人浪中想真心告白 但你只想聽聽笑話

Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas

明日燈飾必須拆下 換到歡呼聲不過一剎



Merry Merry Christmas Lonely Lonely Christmas

人浪中想真心告白 但你只想聽聽笑話

Lonely Lonely Christmas Merry Merry Christmas

明日燈飾必須拆下 換到歡呼聲不過一剎



換到歡呼聲不過一剎





聽歌時間：http://bit.ly/2GaFQ4z



