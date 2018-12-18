我朋友耳仔嗡嗡聲已經半年幾，又痛又好唔舒服，睇醫生講退化好難搞。佢自己係美國鎖健展覽活動中了解到靈芝丹對的耳仔嗡嗡聲情況效果非常好，而且同時對嚴重失眠丶嚴重肝腎問題、嚴重皮膚問題、嚴重氣血不足效果都非常好，所以買了一盒試用，大概二、三天時間耳仔就舒服咗好多，而且冇咁痛。繼續買了三個月分量服用，佢唔但止耳仔問題好咗，以前成日起好多次夜，現在一覺瞓天光。以前腳底按摩時，腳底好痛，完全唔受得力，現在好大力按都唔痛。按摩中醫師都話應該係靈芝丹令到氣血暢通的效果。



佢介紹我一定要服食，因為我失眠嚴重，皮膚問題還困擾了我十幾年。我服用靈芝丹二天，已經明顯感受到皮膚患處有結痂，三個月左右，我已經每日都好好瞓，皮膚患處由於擦類固醇藥物造成的黑皮膚、硬皮膚全部變回正常色。



自己的親身感受，所以極力推薦氣血差丶肝腎差、免疫系統失調的人士服用靈芝丹。



知道此品牌每年只在工展期間做一年一次大特價（各分店及工展同時進行）。今年工展會的攤位號：5c 63-64。

產品熱線：28119900

網站：http://www.usalh.com



美國鎖健

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