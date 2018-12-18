「銀河系最強三人」　現身《足球小將翼：夢幻隊伍》

2018世界盃完美落幕，但不足以澆熄愛好者對於足球的狂熱！知名手機遊戲大廠 KLab股份有限公司（總公司位於:東京都港區，代表董事兼任社長:真田哲彌，以下簡稱「KLab」）宣布，旗下發行的對戰型足球模擬手機遊戲《足球小將翼：夢幻隊伍》，正式與三位世界等級球星授權合作：羅拔圖・卡路士（Roberto Carlos Da Silva）、摩連迪斯（Fernando Morientes）以及古迪（José María Gutiérrez Hernández），玩家將有機會在遊戲中讓隸屬於「銀河艦隊」的三位傳奇球星加入自己的夢幻陣容。

譽有惡魔左腳（Devilish Left Leg）的世界頂級足球員SSR羅拔圖・卡路士、被稱為西班牙的荒鷲（Spain’s Wild Eagle）SSR摩連迪斯及天才中場球員（Genius Midfielder）SSR古迪，將在手遊《足球小將翼：夢幻隊伍》期間限定招募活動：「World Football Legends: Los Galácticos」限時登場！KLab表示，歡慶全世界公開下載1周年，感謝全球玩家的熱烈支持，特別與三位世界級球星合作，並同步推出一系列活動，直接回饋給玩家，更預期將在活動期間創造佳績，除帶動玩家口碑討論度外，更能吸引許多喜愛足球的新玩家進入遊戲一探究竟，親身體驗與知名足球明星的正面交鋒！



足球界的傳奇 現身《足球小將翼：夢幻隊伍》

「World Football Legends：Los Galácticos」

世界球星聯名活動 盛大登場

活動期間：12月14日 （五） ~12月28日（五） 13:59（日本時間）



響應「World Football Legends: Los Galácticos」活動，官方特別推出特殊招募活動給所有支持《足球小將翼：夢幻隊伍》的玩家們！凡連續進行3次10連招募，玩家可以免費獲得1次免費的10連招募機會; 除此之外，玩家每進行1次10連招募，即可隨機獲得像是黑球（SSR）或足球王秘笈等道具，供玩家增強能力及強化球員，相信所有喜愛《足球小將翼：夢幻隊伍》的玩家及粉絲們都不會錯過這個大好機會！