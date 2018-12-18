《雞龍仙女傳》　願為愛等待逾六百年

愛情保存期究竟有多久？

電影《西遊記大結局之仙履奇緣》裏，至尊寶說「愛你一萬年」。源於《詩經•邶風•擊鼓》的「執子之手，與子偕老」，這句話原本是戰士之間的約定，現代成語多運用執手偕老，形容愛情的永恒。

其實，當大家每次認為找到終身伴侶時，都希望是天長地久，與君白頭偕老。就像近期在Now劇集Express播放、改編自同名人氣網絡漫的韓劇《雞龍仙女傳》，就是講述於699年之間一直在雞龍山等待「樵夫」相公投胎，之後成為咖啡師的仙女「宣玉南」，及重遇上沒了前世記憶的丈夫後，一邊在咖啡店工作，一邊接近久違的相公，並為他找回過往記憶之故事。

究竟有甚麼驅使「宣玉南」可以為愛等那麼久？她又能否與她等待的人相守到白頭呢？大家只要追看劇集就能找到答案。

《雞龍仙女傳》可以說是愈看愈有趣，先是女主角「宣玉南」由文彩元及高斗心兩位演員飾演，因為在普通人的眼中宣玉南就只是個溫柔的老太太(高斗心飾)，可在有緣人眼中，宣玉南就會是個美麗的仙女(文彩元飾)。當中還有三位重量級演員金宣兒、鄭敬淏以及Eric(文晸赫)，將會在劇中聲演，看看能否找出他們的聲音。