IB攻略：IB學生　聖誕節溫習最後衝刺！

聖誕節即將來到，正當各位讀者（非IB學生）準備享受聖誕氣氛嘅時候，IB學生就係準備搏殺嘅時候。IBDP預科得兩年，但係假期唔多，ESF學校假期就多啲，好似外國啲High School咁有Term Break，不過本地學校兼制IB，例如聖士提反，拔萃男書院，多數都係無Term Break。Term Break即係一個學期完結咗，學校會有個短假期畀學生休息。好喇，言歸正傳，點解聖誕節對IB學生嚟講咁重要？



【IBDP 5月大考，最後衝刺】

大家知唔知2019年IB大考係幾時？係5月3號！第一科考試就係Business商業科。大科目例如，英文科就係5月17號，數學就係5月14號，中文就5月7號。仲有一點要提，考試唔係一日完成，通常分兩日考，一日考Paper 1，另一日考Paper 2（每份卷時間大約90分鐘），如果係高等程度，就有3份考卷。所以可以想像到，5月考試，6個IB科目，唔係6日考完，至少要去12次考場，到時每日分秒必爭。聰明嘅IB學生會一早知道，得番5個月溫書，新年前嘅大假，即係聖誕節，係佢哋最後衝刺嘅機會。



【IB學生全球高手雲集，競爭大】

IB考試分數不是睇Absolute Score，即係唔係考85分就一定IB 7分滿分，係睇你嘅對手考成點，全部考得好嘅，85分可能都會係6分。點解話全球高手雲集呢？ 因為IB考生全港雖然每年得2,000個，但係全球總共有50,000個考生，千祈唔好睇少其他國家嘅學生，例如有新加坡、印尼、中國、台灣、英國、美國等等，叻嘅學生真係好多，尤其東南亞。我哋教育中心都有唔少學生，例如台灣、內地學生，會特登在聖誕節飛嚟香港補習。而歐洲等地嘅學生，就搵我哋視訊補習。所以補習唔再係香港人嘅專利，外國學生一樣識得搵。



【IB學生大學面試】

除咗要準備大考，好多學生都會喺12月、1月，有啲甚至去到4月都要準備大學面試，其實一啲都唔簡單。例如劍橋面試就分咗3個部分，一個Pre interview reading，另外兩個Subject interview，由兩個不同嘅教授面試，時間又係踏正12月。我哋今屆IB學生都有為數唔少嘅學生報讀劍橋，好多攞咗面試Offer，都飛咗去英國，就係為咗個面試。飛一飛，一程無咗起碼10幾個鐘，所以面試過後，聖誕節就係IB學生搏殺嘅時候。當然如果你志願係IB僅僅合格，即係24分，你大可以選擇享受聖誕假期。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣