巴林直擊：保時捷Panamera GTS 賽車基因

《東網》記者上月在巴林，試駕了全新保時捷Panamera GTS，其定位在Panamera S與Turbo之間，廠方更表明，此車是「Fit for the track」，究竟部車有何厲害之處？立刻帶大家看看！



發布會上，工程師花了不少時間講機械結構，全新的4公升V8引擎採用了中央渦輪布局，連同七孔高壓噴嘴及其他先進技術，最大扭力較上代多出100Nm！



底盤方面，調校較上代更為運動化，除了離地距降低10毫米外，全新的氣壓懸掛還用上三氣室技術，除可提供更舒適乘坐感之外，操控性能更可媲美賽車。



因應性能的提升，標配的煞車系統亦都相應擴大，前軸搭配六活塞制動卡鉗及390毫米煞車碟。如有需要的話，還可升級至陶瓷複合煞車系統（PCCB），進一步提升制動效能。

全新Panamera GTS的標配裝備更為考究，除了車身配上黑色調Sport Design套件外，還有20吋Panamera Design黑軨、黑色排氣尾管，以及經過熏黑處理的立體尾燈。而Coupe版的尾翼還可向外展開，來提升車尾下壓力。



車廂設計加入了不少數碼顯示及操作的理念，中控台的12.3吋觸控屏不僅可直接控制導航及娛樂系統，甚至可設定Head-up Display的顯示介面。另方面，全新Panamera GTS更是首次有Sport Turismo版本，帶來更充裕的頭部空間之外，行李廂容量也提升至520升，實用性自然更勝一籌。

