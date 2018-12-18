三界五行：了解性格　發揚優勢　改善缺點

白羊座，是太陽每年首個進入的黃道十二星座，真的是「領頭羊」。性格優點是活力充沛，坐言起行，天資較高，有領導潮流的雄心。有待改善的是，過分要求別人順從自己，待人處事會三分鐘熱度。



金牛座，性格優點是思考縝密，忍耐力強，勤奮而靈巧，勞逸結合，懂得享受人生。有待改善的是，固執偏見，妒忌別人，不注重細節，過分注重吃喝玩樂，但自己不善理財，對人也有點吝嗇。



雙子座，性格優點是頭腦相當靈活，善於觀察，反應快，應變能力強，口才很好，與時俱進，充滿創意，積極開朗。有待改善是雙重性格，過分樂觀，患得患失，知易行難，想的說的往往比做的多。



巨蟹座，性格優點是重感情，熱愛家庭，穩重，擇善固執，第六感比其他星座強烈，不打無把握之仗，一旦作出決定便義無反顧。有待改善的是因循守舊，過分敏感，不易接受意見，往往錯失很多機會。



獅子座，性格優點是有崇高理想，獨立思考，努力爭取出人頭地，忠誠，助人為樂，熱心公益。有待改善的是，愛慕虛榮，傲慢任性，自高自大，佔有欲強，愛花費，逆境應變能力較差，缺乏妥協藝術。



處女座，性格優點是頭腦靈活，思路清晰，講求效率，追求完美，有審美眼光，品味較高，盡忠職守。有待改善的是，過分挑剔，心胸狹窄，記仇記恨，不容易原諒別人，多管閒事，憤世嫉俗，有點兒潔癖。



方向宇