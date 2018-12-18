濃厚紅酒燜牛肉　冬日暖笠笠

天氣凍凍哋，最好來一鍋熱騰騰的美食，除了火鍋和煲仔飯，其實西餐也有很多暖身菜式，網站cafedelites.com就有一個超詳細的紅酒燜牛肉食譜。煙肉、牛腩和蔬菜分別炒香，加上各式調味、香草、紅酒和牛肉湯燜個半至2小時。還貼心教大家紅酒和牛肉湯的比例，如果加了3杯紅酒，牛肉湯只需2杯，想牛肉味更濃，分量可對調。



差不多燜好前，才炒香蘑菇，待燜好後放入煲內略煮，便能保特口感。最後隔出湯汁將之煲至濃稠，再倒入豐富的食材便完成。除了可一整煲上桌開心Share，大家也可以和薯蓉作配，嫩滑的牛肉令人食欲大增，香濃湯汁滲入薯蓉內，啖啖滋味，醬汁一滴也不浪費，擔保吃飽後整個人暖笠笠。

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材料：

特級初榨橄欖油 170毫升

牛腩 3磅

煙肉 170克

紅蘿蔔片 1條

洋葱件 1個

蒜蓉 6瓣

粗鹽 適量

胡椒碎 適量

麵粉 2湯匙

珍珠洋葱 12粒

紅酒 3杯

牛肉湯 2杯

番茄醬 2湯匙

牛肉粉 1粒

鮮百里香碎 1茶匙

芫荽碎 2湯匙

月桂葉 2塊

白蘑菇 1磅

牛油 2湯匙

薯蓉 適量



做法：

1.倒入橄欖油，煎香煙肉粒撈起。

2.同一隻鑊放入牛腩煎熟表面撈起。

3.用同一隻鑊放入紅蘿蔔片及洋葱件炒香，加入半份蒜蓉炒至軟身，倒入剛煎香的牛腩拌勻，加鹽、胡椒碎和麵粉攪勻。

4.倒入珍珠洋葱、紅酒、牛肉湯、番茄醬、牛肉粉、半份芫荽碎、百里香碎、月桂葉，煮滾後轉細火燜1.5至2小時。

5.煮溶牛油，加半份蒜蓉、白蘑菇炒香，加鹽、胡椒碎調味，炒至變色。

6.牛肉隔湯，湯汁煮至杰身。

7.將牛肉放回煲內，夾走月桂葉，加入蘑菇，倒入煮好的湯汁再煮熱，加入半份芫荽碎拌勻，煮好的牛肉放在薯蓉上便成。